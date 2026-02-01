مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(0) نهضة بركان.. الشوط الثاني
الأحد، 01 فبراير 2026 - 17:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر نهضة بركان المجموعة بـ 7 نقاط ويأتي بيراميدز في الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.
---------------------------------------------------------
نهاية الشوط الأول
ق14. حارس نهضة بركان يمنع فرصة الهدف الثاني من على خط المرمى.
ق11. جووووول أول لبيراميدز عن طريق زلاكة برأسية مستغلا عرضية من ناصر ماهر.
بداية المباراة
