مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(0) نهضة بركان.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر نهضة بركان المجموعة بـ 7 نقاط ويأتي بيراميدز في الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

نهاية الشوط الأول

ق14. حارس نهضة بركان يمنع فرصة الهدف الثاني من على خط المرمى.

ق11. جووووول أول لبيراميدز عن طريق زلاكة برأسية مستغلا عرضية من ناصر ماهر.

بداية المباراة