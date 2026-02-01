التشكيل – مرموش على دكة مانشستر سيتي.. وسولانكي يقود هجوم توتنام
الأحد، 01 فبراير 2026 - 17:33
كتب : FilGoal
يقود دومينيك سولانكي هجوم توتنام في مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
ويلعب توتنام ضد مانشستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب توتنام الجديد.
وجاء تشكيل توتنام كالآتي:
المرمى: فيكاريو
الدفاع: جراي - دراجوسين – كريستيان روميرو – أودوجي
الوسط: جواو بالينيا – كونور كالاجاير – بيسوما
الهجوم: كولو مواني – سولانكي – تشافي سيمونز
ويجلس عمر مرموش الدولي المصري على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في المباراة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – مارك جيهي – ريان آيت نوري
الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – نيكو أورايلي
الهجوم: أنطوان سيمينيو – إيرلينج هالاند – ريان شرقي
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، ويأتي توتنام في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة.
