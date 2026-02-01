إنزاجي يرفض تأكيد انضمام مهاجم رين للهلال.. والحديث عن ضم بنزيمة

رفض سيموني إنزاجي مدرب الهلال التحدث عن الصفقات المتوقع إتمامها لفريقه في الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يعلن الهلال ضم محمد قادر مايتي مهاجم ستاد رين خلال ساعات.

وقال إنزاجي في تصريحات للصحفيين: "لا أستطيع تأكيد وصول الفرنسي محمد قادر مايتي، ما أعرفه أن اللاعب جيد ولديه الكفاءة لمساعدتنا".

وأضاف "التعاقد مع كريم بنزيمة؟ لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي، تركيزي مع لاعبي الهلال فقط وهو خارج فريقي حاليا".

الشرق الأوسط: مفاوضات جادة بين الهلال واتحاد جدة من أجل ضم بنزيمة

وذكرت جريدة اليوم السعودية أن إنزاجي سيضم مايتي لقائمة الهلال خلال مباراة أهلي جدة، وستكون مسألة مشاركته أساسيا من عدمه في يد المدرب الإيطالي، والذي سيحسم موقف اللاعب النهائي من المباراة.

وسينضم محمد قادر ميتي لتدريبات الهلال يوم الأحد، وذلك من أجل تجهيزه للمباراة المقبلة أمام أهلي جدة في الدوري السعودي، حيث سيتم وضع برنامج بدني وفني لتجهيزه للقاء.

وتوصل الهلال السعودي لاتفاق مع نادي ستاد رين الفرنسي من أجل ضم المهاجم الشاب محمد قادر مايتي، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح رومانو أن الصفقة ستتم مقابل 30 مليون يورو.

وأضاف أن المهاجم البالغ من العمر 18 عاما اختار الانضمام إلى الهلال، معتبرًا أن مشروع النادي بقيادة سيموني إنزاجي هو الخطوة المثالية لمسيرته، وذلك رغم وجود اهتمام من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت جريدة ليكيب قد ذكرت أن نادي ستاد رين رفض العرض الأول المقدم من نادي الهلال السعودي لضم مهاجمه محمد قادر مايتي.

وأوضح التقرير أن العرض بلغت قيمته 23 مليون يورو إضافةً إلى 3 ملايين يورو كإضافات.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال تواصل مع اللاعب لإقناعه بالانتقال للنادي السعودي.

مايتي صاحب الـ18 عاما سيتم قيده في قائمة الأجانب تحت السن حال نجح الهلال في حسم الصفقة بشكل رسمي.

ويضم الهلال بين صفوفه الأوروجواياني داروين نونيز، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، لكن إنزاجي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد.

ولعب مايتي صاحب الأصول الإيفوارية 31 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين.