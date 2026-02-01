تشكيل بيراميدز - ناصر ماهر والكرتي أساسيان أمام نهضة بركان

أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الأساسي لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ زلاكة - وليد الكرتي.

الهجوم: ناصر ماهر - فيستون ماييلي - أحمد عاطف قطة.

دكة البدلاء: محمود جاد - علي جبر - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - حامد حمدان - مصطفى زيكو - مروان حمدي.

ويتصدر بيراميدز ونهضة بركان الترتيب برصيد 7 نقاط لكل فريق.

وانتهى لقاء الجولة الثالثة بالتعادل بين الفريقين بدون أهداف الأسبوع الماضي.

وتم استبعاد باسكال فيري صفقة الفريق الجديدة من قائمة المباراة.