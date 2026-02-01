الكونفدرالية - كايزر تشيفز يشعل حسابات مجموعة الزمالك والمصري بانتصار جديد أمام زيسكو

أشعل فريق كايزر تشيفز حسابات المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية بعد انتصار جديد على زيسكو يونايتد الزامبي.

وتغلب كايزر تشيفز على زيسكو بهدف دون مقابل مجددا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وسجل ماكابي ليلبو هدف كايزر تشيفز الوحيد في الدقيقة 14 ليؤمن نقاط المباراة لصالح أصحاب الأرض.

وأهدر زيسكو فرصة التعادل أكثر من مرة مع تألق حارس مرمى كايزر تشيفز.

وحرمت العارضة هدفا محققا لكايزر تشيفز في الدقيقة 91 كاد أن يقتل بها المباراة.

ورفع كايزر تشيفز رصيده إلى 7 نقاط بالتساوي مع المصري، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة بين فريقي المصري والزمالك على استاد السويس الجديد مساء اليوم الأحد.

ويستضيف كايزر تشيفز فريق المصري في الجولة الخامسة يوم الأحد المقبل.

بينما يختتم الفريق الجنوب إفريقي مبارياته بمواجهة الزمالك في القاهرة.