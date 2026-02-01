انتهت مجموعة الزمالك والمصري - كايزر تشيفز (1)-(0) زيسكو.. اشتعال الحسابات

الأحد، 01 فبراير 2026 - 14:53

كتب : FilGoal

كايزر تشيفز

يستضيف كايزر تشيفز فريق زيسكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويحتل كايزر تشيفز المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتذيل زيسكو الترتيب بلا رصيد من النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-------------------

نهاية المباراة

ق91 العارضة تمنع هدفا محققا لكايزر تشيفز

ق75 التعادل يضيع

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 التعادل يضيع من زيسكو والكرة تتحول إلى ركنية

ق14 جوووووول أول ماكابي ليلبو

انطلاق المباراة

الكونفدرالية كايزر تشيفز
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز - ناصر ماهر والكرتي أساسيان أمام نهضة بركان الكونفدرالية - كايزر تشيفز يشعل حسابات مجموعة الزمالك والمصري بانتصار جديد أمام زيسكو بدر حامد يتعاقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني مجموعة الأهلي - مدرب شبيبة القبائل: المنافسة في دوري أبطال إفريقيا لا ترحم قيد ثنائي جديد.. الزمالك يعلن اكتمال قائمته الإفريقية دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التعادل أمام يانج أفريكانز مواعيد مباريات الأحد 1 فبراير 2026.. مانشستر سيتي وريال مدريد وبيراميدز والزمالك والمصري مجموعة الأهلي - الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل ويخطف الوصافة من يانج أفريكانز
أخر الأخبار
التشكيل – مرموش على دكة مانشستر سيتي.. وسولانكي يقود هجوم توتنام 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق انتصارا ثمينا أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني 12 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - الاتحاد يضم يوسف رفعت من الزمالك 14 دقيقة | كرة سلة
إنزاجي يرفض تأكيد انضمام مهاجم رين للهلال.. والحديث عن ضم بنزيمة 21 دقيقة | ميركاتو
تشكيل بيراميدز - ناصر ماهر والكرتي أساسيان أمام نهضة بركان 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - كايزر تشيفز يشعل حسابات مجموعة الزمالك والمصري بانتصار جديد أمام زيسكو 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري 35 دقيقة | الدوري المصري
مصر تطلب استضافة كأس الأمم الإفريقية 2032 أو 2036 46 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522458/انتهت-مجموعة-الزمالك-والمصري-كايزر-تشيفز-1-0-زيسكو-اشتعال-الحسابات