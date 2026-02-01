استراحة مجموعة الزمالك والمصري - كايزر تشيفز (1)-(0) زيسكو.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 01 فبراير 2026 - 14:53

كتب : FilGoal

كايزر تشيفز

يستضيف كايزر تشيفز فريق زيسكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويحتل كايزر تشيفز المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتذيل زيسكو الترتيب بلا رصيد من النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-------------------

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 التعادل يضيع من زيسكو والكرة تتحول إلى ركنية

ق14 جوووووول أول ماكابي ليلبو

انطلاق المباراة

الكونفدرالية كايزر تشيفز
نرشح لكم
بدر حامد يتعاقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني مجموعة الأهلي - مدرب شبيبة القبائل: المنافسة في دوري أبطال إفريقيا لا ترحم قيد ثنائي جديد.. الزمالك يعلن اكتمال قائمته الإفريقية دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التعادل أمام يانج أفريكانز مواعيد مباريات الأحد 1 فبراير 2026.. مانشستر سيتي وريال مدريد وبيراميدز والزمالك والمصري مجموعة الأهلي - الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل ويخطف الوصافة من يانج أفريكانز ناصر ماهر وباسكال فيري على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان مؤتمر الونش: اللاعبون الشباب مميزون.. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك
أخر الأخبار
ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في أيامه الأولى مع برشلونة؟ 14 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة 2000 متسابق.. تنظيم سباق نصف ماراثون سقارة للعام الثالث على التوالي 37 دقيقة | رياضات أخرى
بدر حامد يتعاقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني 47 دقيقة | الدوري المصري
أول تصريحات حمزة عبد الكريم بعد الانضمام إلى برشلونة 50 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة مجموعة الزمالك والمصري - كايزر تشيفز (1)-(0) زيسكو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
برشلونة يعلن ضم حمزة عبد الكريم بعد شهرين من المفاوضات ساعة | ميركاتو
استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) رايو فايكانو.. ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب بعد التتويج باللقب القاري العاشر ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522458/استراحة-مجموعة-الزمالك-والمصري-كايزر-تشيفز-1-0-زيسكو-نهاية-الشوط-الأول