سوبوسلاي: أحب ليفربول والبقاء في أنفيلد لكن سنرى ما سيحدث في المستقبل

الأحد، 01 فبراير 2026 - 14:40

عبّر دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول عن امتنانه للفريق وأنه يبحث عن مواصلة المشوار مع الريدز.

ويعمل ليفربول في هذه الأيام على التفاوض مع اللاعب المجري لتجديد عقده.

وينتهي عقد سوبوسلاي مع الريدز صيف 2028 القادم.

وقال سوبوسلاي في تصريحات صحفية: "لا أفكر في شيء الآن الأمر ليس بيدي لا يوجد تقدم لكن إذا جاء العرض المناسب فسنرى".

وواصل "أحب أنفيلد والبقاء هنا وأريد أن أستمر لأطول وقت ممكن اللعب مع هؤلاء النجوم أمر مميز جدًا".

وأتم "لنرى ما يخبئه المستقبل القرار ليس بيدي وعلينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث".

وحقق ليفربول الانتصار أمام نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي بالأمس.

وسجل رباعية الريدز كل من هوجو إيكيتيكي هدفين وفلوريان فيرتز وإبراهيما كوناتي.

ليفربول عاد لطريق الانتصارات في الدوري، بعدما تعادل ضد ليدز يونايتد، وفولام، وأرسنال، وبيرنلي، وخسر أمام بورنموث.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 39 في المركز الخامس.

فيما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 33 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

النجم المصري محمد صلاح صنع الهدف الثالث للريدز بتوقيع فلوريان فيرتز.

ليفربول سوبوسلاي
