سكاي: نابولي يتمسك بضم أليسون سانتوس رغم إصابة دي لورينزو

يواصل نادي نابولي خطته في سوق الانتقالات الشتوية رغم الإصابة القوية التي تعرض لها جيوفاني دي لورينزو.

ويتمسك نابولي بإتمام صفقة الجناح البرازيلي أليسون سانتوس لاعب سبورتنج لشبونة.

وتعرض دي لورينزو للإصابة خلال فوز نابولي على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، وغادر الملعب محمولا على نقالة، وسط مخاوف من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى وفقا لما أشار إليه أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

وكشفت سكاي سبورت إيطاليا أن إصابة دي لورينزو لن تغير من استراتيجية نابولي في الميركاتو، حيث يركز النادي على تدعيم الخط الهجومي بضم جناح جديد.

وأوضح التقرير أن نابولي توصل لاتفاق لضم أليسون سانتوس على سبيل الإعارة مقابل 3.5 مليون يورو، مع خيار الشراء غير الإلزامي، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى نحو 20 مليون يورو.

ويجيد الجناح البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما اللعب على الجبهة اليسرى رغم كونه يلعب بالقدم اليمنى، وشارك في 30 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

ويستعد نابولي لمواصلة المنافسة في الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ارتباطه باستحقاقات أوروبية، وسط سعي الجهاز الفني للحفاظ على قوة الفريق رغم الغيابات المؤثرة.