سكاي: نابولي يتمسك بضم أليسون سانتوس رغم إصابة دي لورينزو

الأحد، 01 فبراير 2026 - 12:20

كتب : FilGoal

أليسون سانتوس

يواصل نادي نابولي خطته في سوق الانتقالات الشتوية رغم الإصابة القوية التي تعرض لها جيوفاني دي لورينزو.

ويتمسك نابولي بإتمام صفقة الجناح البرازيلي أليسون سانتوس لاعب سبورتنج لشبونة.

وتعرض دي لورينزو للإصابة خلال فوز نابولي على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، وغادر الملعب محمولا على نقالة، وسط مخاوف من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى وفقا لما أشار إليه أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

أخبار متعلقة:
نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا تقرير: نابولي يرغب في ضم لوكمان.. وأتالانتا يخفض مطالبه يوفنتوس يستعيد توازنه بثلاثية في شباك نابولي أطول من كريس وود.. نوتنجهام فورست يضم لورينزو لوكا من نابولي

وكشفت سكاي سبورت إيطاليا أن إصابة دي لورينزو لن تغير من استراتيجية نابولي في الميركاتو، حيث يركز النادي على تدعيم الخط الهجومي بضم جناح جديد.

وأوضح التقرير أن نابولي توصل لاتفاق لضم أليسون سانتوس على سبيل الإعارة مقابل 3.5 مليون يورو، مع خيار الشراء غير الإلزامي، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى نحو 20 مليون يورو.

ويجيد الجناح البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما اللعب على الجبهة اليسرى رغم كونه يلعب بالقدم اليمنى، وشارك في 30 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

ويستعد نابولي لمواصلة المنافسة في الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ارتباطه باستحقاقات أوروبية، وسط سعي الجهاز الفني للحفاظ على قوة الفريق رغم الغيابات المؤثرة.

سبورتنج لشبونة نابولي أليسون سانتوس
نرشح لكم
لاجازيتا: يوفنتوس يتوصل لاتفاق لتجديد عقد كينان يلديز توتوميركاتو: رومانيولي يضطر للبقاء في لاتسيو بعد فشل انتقاله إلى السد فيردر بريمن يعلن إقالة مدربه تليجراف: كاريك يبحث عن عودة راشفورد لمانشستر يونايتد.. وعقبة تمنع ذلك تقرير: زميل عبد المنعم.. بوجا يصل يوفنتوس تمهيدا للانتقال على سبيل الإعارة الرياضية: الهلال يوافق على انتقال ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد معارا رومانو: لوكمان يعطي الأولولية لأتلتيكو مدريد وتفاصيل بسيطة لحسم الصفقة سلوت: عانينا في الدقائق الأولى وعدنا بشخصية البطل أمام نيوكاسل
أخر الأخبار
مجموعة الأهلي - مدرب شبيبة القبائل: المنافسة في دوري أبطال إفريقيا لا ترحم 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
"الإعارة تتحول لشراء وفقا لشروط".. ترومسو يكشف تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: النصر لن يبرم صفقات جديدة لعدم وجود سيولة مالية 47 دقيقة | سعودي في الجول
يلسين كامويش - يرى السعادة في كرة القدم.. وصديق "لياو" الذي يكره التكتيك 48 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: نابولي يتمسك بضم أليسون سانتوس رغم إصابة دي لورينزو ساعة | الكرة الأوروبية
لاجازيتا: يوفنتوس يتوصل لاتفاق لتجديد عقد كينان يلديز ساعة | الكرة الأوروبية
الشباب يستعير مدافع اتحاد جدة ساعة | ميركاتو
توتوميركاتو: رومانيولي يضطر للبقاء في لاتسيو بعد فشل انتقاله إلى السد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522442/سكاي-نابولي-يتمسك-بضم-أليسون-سانتوس-رغم-إصابة-دي-لورينزو