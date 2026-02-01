لاجازيتا: يوفنتوس يتوصل لاتفاق لتجديد عقد كينان يلديز

توصل نادي يوفنتوس لاتفاق نهائي مع لاعبه التركي كينان يلديز حول تجديد عقده مع الفريق.

وسيوقع اللاعب على العقد الجديد يوم الأحد المقبل عقب مواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا" فإن اللاعب سيتقاضى راتبا يتساوى مع جوناثان ديفيد وأقل قليلا من دوسان فلاهوفيتش.

وينتهي عقد يلديز صيف 2029، لكن إدارة يوفنتوس قررت أن تضيف عاما جديدا للاعب التركي لينتهي عقده 2030.

وجاء ذلك مع زيادة كبيرة في راتبه بسبب المستويات المميزة للاعب مؤخرا مع الفريق الإيطالي.

وانضم يلديز إلى يوفنتوس عام 2023 وشارك مع الفريق في 114 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 19 هدفا.

ويستعد يوفنتوس اليوم الأحد لمواجهة بارما في الجولة 23 من الدوري الإيطالي على ملعب إنيو تارديني معقل بارما.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 42 نقطة من 12 انتصار و6 تعادل و4 هزائم.