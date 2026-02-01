الشباب يستعير مدافع اتحاد جدة

الأحد، 01 فبراير 2026 - 12:07

كتب : FilGoal

الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب تعاقده مع فواز الصقور لاعب اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل اللاعب إلى الشباب على سبيل الإعارة، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

لاعب الشباب السابق كان قد انتقل إلى صفوف اتحاد جدة في شتاء 2024.

وشارك الصقور مع اتحاد جدة هذا الموسم في مباراتين بمختلف المسابقات، واحدة في الدوري السعودي، وأخرى في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسينضم اللاعب إلى صفوف الشباب بعد مباراة الفيحاء في الدوري السعودي يوم الأحد.

ويحتل الفريق المركز الـ 13 في ترتيب الدوري وبرصيده 16 نقطةً بعد ثلاثة انتصاراتٍ، وسبعة تعادلاتٍ مقابل ثماني هزائم.

وكانت جريدة الشرق الأوسط قد ذكرت قبل أيام أن نادي الشباب السعودي أتم الاتفاق مع ثنائي اتحاد جدة صالح الشهري وفواز الصقور.

وذكر التقرير أن انتقال الشهري إلى نادي الشباب يأتي لرغبة اللاعب في خوض دقائق لعب أكثر قبل منافسات كأس العالم 2026.

فيما تعاقد الشباب مع فواز الصقور ليحل بديلا عن نواف الغليميش الذي يقترب من الانتقال إلى نادي نيوم.

