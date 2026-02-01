توتوميركاتو: رومانيولي يضطر للبقاء في لاتسيو بعد فشل انتقاله إلى السد

حسمت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات القطري مصير أليسيو رومانيولي، بعدما فشل انتقاله إلى السد ليبقى مدافع لاتسيو ضمن صفوف فريقه رغم التوصل إلى اتفاق كامل بين الناديين.

وارتبط اسم مدافع الإيطالي بالانتقال لبطل الدوري القطري في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف موقع توتو ميركاتو أن السد، الذي يقوده روبرتو مانشيني، توصل لاتفاق نهائي مع لاتسيو، وتم توقيع العقود بالفعل، إلا أن ضيق الوقت حال دون قيد الصفقة قبل إغلاق نافذة الانتقالات في قطر.

وأوضح التقرير أن السد لم يتمكن من إنهاء الإجراءات الرسمية في الوقت المناسب، ما أدى إلى إلغاء الصفقة في اللحظات الأخيرة، رغم حصول النادي القطري على الضوء الأخضر لإتمامها.

وكان لاتسيو قد أصدر بيانا رسميا في وقت سابق نفى فيه رحيل رومانيولي، قبل أن تتغير الأوضاع مجددا مع عودة المفاوضات، وهو ما زاد من حالة الارتباك حول مستقبل اللاعب.

وودع رومانيولي جماهير لاتسيو عقب التعادل مع ليتشي، كما غاب عن قائمة الفريق أمام جنوى، واكتفى بمتابعة المباراة من المدرجات، في إشارة واضحة لقرب رحيله آنذاك.

ومع إغلاق سوق الانتقالات القطري، يجد رومانيولي نفسه مضطرا للعودة إلى لاتسيو، في موقف معقد بعد أن كان كل شيء مهيأ لمغادرته، ليبدأ فصلا جديدا مع الفريق الذي كان يستعد لوداعه.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت فإن المدافع الإيطالي رفض جميع المحاولات لتجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2027.

وأفادت تقارير عديدة أن السد اتفق على ضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مقابل 10 ملايين يورو.

وبدأ مسيرته الكروية مع روما في 2012، ثم لعب بقمصان سامبدوريا وميلان ولاتسيو.