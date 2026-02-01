توتوميركاتو: رومانيولي يضطر للبقاء في لاتسيو بعد فشل انتقاله إلى السد

الأحد، 01 فبراير 2026 - 12:05

كتب : FilGoal

أليسيو رومانيولي - لاتسيو

حسمت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات القطري مصير أليسيو رومانيولي، بعدما فشل انتقاله إلى السد ليبقى مدافع لاتسيو ضمن صفوف فريقه رغم التوصل إلى اتفاق كامل بين الناديين.

وارتبط اسم مدافع الإيطالي بالانتقال لبطل الدوري القطري في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف موقع توتو ميركاتو أن السد، الذي يقوده روبرتو مانشيني، توصل لاتفاق نهائي مع لاتسيو، وتم توقيع العقود بالفعل، إلا أن ضيق الوقت حال دون قيد الصفقة قبل إغلاق نافذة الانتقالات في قطر.

أخبار متعلقة:
سكاي: صفقة انتقال رومانيولي لـ السد فشلت عمليا لاعب آخر سيبكي؟ سكاي: رومانيولي يصمم على الانتقال إلى السد القطري بعد اتفاقه مع السد القطري.. لاتسيو يعلن بقاء رومانيولي في بيان رسمي "لاستقبال الأسود".. الرئيس السنغالي يعلن يوم الإثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وأوضح التقرير أن السد لم يتمكن من إنهاء الإجراءات الرسمية في الوقت المناسب، ما أدى إلى إلغاء الصفقة في اللحظات الأخيرة، رغم حصول النادي القطري على الضوء الأخضر لإتمامها.

وكان لاتسيو قد أصدر بيانا رسميا في وقت سابق نفى فيه رحيل رومانيولي، قبل أن تتغير الأوضاع مجددا مع عودة المفاوضات، وهو ما زاد من حالة الارتباك حول مستقبل اللاعب.

وودع رومانيولي جماهير لاتسيو عقب التعادل مع ليتشي، كما غاب عن قائمة الفريق أمام جنوى، واكتفى بمتابعة المباراة من المدرجات، في إشارة واضحة لقرب رحيله آنذاك.

ومع إغلاق سوق الانتقالات القطري، يجد رومانيولي نفسه مضطرا للعودة إلى لاتسيو، في موقف معقد بعد أن كان كل شيء مهيأ لمغادرته، ليبدأ فصلا جديدا مع الفريق الذي كان يستعد لوداعه.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت فإن المدافع الإيطالي رفض جميع المحاولات لتجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2027.

وأفادت تقارير عديدة أن السد اتفق على ضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مقابل 10 ملايين يورو.

وبدأ مسيرته الكروية مع روما في 2012، ثم لعب بقمصان سامبدوريا وميلان ولاتسيو.

السد لاتسيو رومانيولي الدروي الإيطالي
نرشح لكم
سكاي: نابولي يتمسك بضم أليسون سانتوس رغم إصابة دي لورينزو لاجازيتا: يوفنتوس يتوصل لاتفاق لتجديد عقد كينان يلديز فيردر بريمن يعلن إقالة مدربه تليجراف: كاريك يبحث عن عودة راشفورد لمانشستر يونايتد.. وعقبة تمنع ذلك تقرير: زميل عبد المنعم.. بوجا يصل يوفنتوس تمهيدا للانتقال على سبيل الإعارة الرياضية: الهلال يوافق على انتقال ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد معارا رومانو: لوكمان يعطي الأولولية لأتلتيكو مدريد وتفاصيل بسيطة لحسم الصفقة سلوت: عانينا في الدقائق الأولى وعدنا بشخصية البطل أمام نيوكاسل
أخر الأخبار
مجموعة الأهلي - مدرب شبيبة القبائل: المنافسة في دوري أبطال إفريقيا لا ترحم 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
"الإعارة تتحول لشراء وفقا لشروط".. ترومسو يكشف تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: النصر لن يبرم صفقات جديدة لعدم وجود سيولة مالية 47 دقيقة | سعودي في الجول
يلسين كامويش - يرى السعادة في كرة القدم.. وصديق "لياو" الذي يكره التكتيك 48 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: نابولي يتمسك بضم أليسون سانتوس رغم إصابة دي لورينزو ساعة | الكرة الأوروبية
لاجازيتا: يوفنتوس يتوصل لاتفاق لتجديد عقد كينان يلديز ساعة | الكرة الأوروبية
الشباب يستعير مدافع اتحاد جدة ساعة | ميركاتو
توتوميركاتو: رومانيولي يضطر للبقاء في لاتسيو بعد فشل انتقاله إلى السد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522439/توتوميركاتو-رومانيولي-يضطر-للبقاء-في-لاتسيو-بعد-فشل-انتقاله-إلى-السد