فيردر بريمن يعلن إقالة مدربه
الأحد، 01 فبراير 2026 - 11:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي فيردر بريمن يوم الأحد إقالة هورست ستيفن المدير الفني للفريق.
ستيفن تولى تدريب الفريق في مايو الماضي خلفا أولي فيرنر بعد رفضه توقيع عقد جديد مع الفريق.
وأفاد النادي في بيان مقتضب: "بعد مناقشات مكثفة جرت عقب التعادل 1-1 مع بوروسيا مونشنجلادباخ، قررت إدارة فيردر بريمن الانفصال عن المدرب هورست ستيفن فورا".
سيتولى المساعدان رافاييل دوارتي وكريستيان جروس قيادة الفريق مؤقتا، لحين إيجاد مدرب جديد، وفقا لبيان النادي.
ولم يحقق بريمن أي فوز مع ستيفن منذ نوفمبر الماضي.
وحقق المدرب مع بريمن 4 انتصارات فقط في 21 مباراة.
بينما تعادل في 7 وخسر 10 مباريات.
ويحتل بريمن المركز الـ15 في جدول الدوري الألماني برصيد 19 نقطة.
