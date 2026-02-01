تليجراف: كاريك يبحث عن عودة راشفورد لمانشستر يونايتد.. وعقبة تمنع ذلك

الأحد، 01 فبراير 2026 - 11:45

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة ضد جوادالاخارا

يبحث مايكل كاريك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عودة ماركوس راشفورد إلى الفريق من جديد.

وكان راشفورد قد انتقل إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة تليجراف البريطانية أن كاريك متشوق كثيرا لعودة راشفورد إلى مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الحالي في حالة إن استمر كمدير فني للشياطين الحمر.

ويأتي ذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها راشفورد رفقة برشلونة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويواجه كاريك مشكلة واحدة أن عقد إعارة راشفورد لبرشلونة ينص على أن الفريق الكتالوني له الحق في شراء عقد اللاعب الإنجليزي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتمكن راشفورد من المساهمة في تحقيق برشلونة انتصارا ثمينا أمام إلتشي بتسجيله هدف بالأمس في الدوري الإسباني.

وساهم راشفورد مع برشلونة بـ21 هدفا سجل 9 أهداف وصنع 12 هدفا في مختلف المسابقات.

و حقق نادي برشلونة انتصارا ثمينا أمام إلتشي في الدوري الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وذلك في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني على ملعب مانويل مارتينز فاليرو معقل إلتشي.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد بينما أحرز هدف إلتشي الوحيد ألفارو رودريجيز.

