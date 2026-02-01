تقرير: بيريز يستعد لتقديم 100 مليون يورو لتدعيم الدفاع بـ روميرو

الأحد، 01 فبراير 2026 - 11:04

كتب : عبد الرحمن شريف

كريستيان روميرو

يضع فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، كريستيان روميرو مدافع توتنام هدفا رئيسيا لتعزيز صفوف الفريق الملكي بالصيف القادم.

وكشف موقع Givemesport الإنجليزي وفقا لمصادر إسبانية أن ريال مدريد مهتم بضم المدافع الأرجنتيني.

ويستعد بيريز لتقديم 100 مليون يورو إلى توتنام من أجل التعاقد مع المدافع الأرجنتيني بالصيف القادم.

ويأتي اهتمام بيريز بالمدافع الأرجنتيني بسبب المشاكل التي تواجه الفريق دفاعيا خاصة في ظل الإصابات التي لحقت بعدد كبير من نجوم الفريق.

وتعتبر الهزيمة التي تعرض لها الفريق الملكي أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا هي المحرك الرئيسي لبيريز من أجل تعزيز خط دفاع الفريق في الموسم الجديد.

وأسفرت قرعة ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عن صدام مكرر من الجولة الأخيرة لمرحلة الدوري.

ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا مرة أخرى، بعد اللقاء الناري الذي جمعهما في الختام.

وفاز بنفيكا على مدريد 4-2، ليحسم تأهله إلى الملحق في المركز الرابع والعشرين، بهدف سجله الحارس أناتولي تروبين في الدقيقة الأخيرة.

الخسارة أيضا تسببت في تراجع مدريد لمراكز الملحق، بعد أن كان ضمن الثمانية الأوائل.

