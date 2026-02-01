تقرير: زميل عبد المنعم.. بوجا يصل يوفنتوس تمهيدا للانتقال على سبيل الإعارة

وصل جيريمي بوجا جناح نيس الفرنسي إلى مدينة تورينو من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.

ويأتي ذلك تمهيدا للانضمام إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت عن خضوع بوجا للفحوصات الطبية في المركز الطبي الخاص بيوفنتوس صباح اليوم الأحد.

وذلك قبل إتمام انتقاله على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفقا لما ذكرته جازيتا وعدد من المصادر الإيطالية الموثوقة.

ويزامل بوجا، محمد عبد المنعم المدافع المصري الذي عاد مؤخرا للتدريبات بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

ويعود بوجا إلى الدوري الإيطالي بعدما سبق له اللعب بقميصي ساسولو وأتالانتا، قبل انتقاله إلى نيس الفرنسي.

وشارك الجناح الإيفواري صاحب الـ29 عاما في 20 مباراة مع نيس هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ويبحث يوفنتوس عن تدعيم الخط الهجومي في النصف الثاني من الموسم في ظل المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب مشواره في البطولات القارية.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب مرور 22 جولة.

وجمع يوفنتوس 42 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن روما صاحب المركز الرابع.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلعب يوفنتوس أمام جالاتاسراي في الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.