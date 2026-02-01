الرياضية: الهلال يوافق على انتقال ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد معارا

الأحد، 01 فبراير 2026 - 10:44

كتب : FilGoal

ماركوس ليوناردو - الهلال

تلقى نادي الهلال السعودي عرضا رسميا من أتلتيكو مدريد لضم البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم الفريق على سبيل الإعارة.

ويتجه نادي الهلال السعودي للموافقة على العرض بعد موافقة اللاعب نفسه على الانتقال.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية اقتراب ليوناردو من الانتقال بنظام الإعارة إلى أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى موافقة الهلال على العرض ومن المتوقع الإعلان خلال ساعات بعد موافقة اللاعب نفسه.

وانضم ماركوس ليوناردو إلى الهلال من بنفيكا في صيف 2024 بعقد حتى 2029.

ولعب ليوناردو خلال الموسم الجاري 24 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة هدف وحيد.

وبخلاف ليوناردو يملك فريق الهلال في خطه الأمامي كل من الأوروجوياني داروين نونيز وعبد الله الحمدان وعبد الله رديف.

ومن المتوقع أن يضم الهلال الفرنسي محمد قادر ميتي الذي يبلغ من العمر 18 عاما.

ويستعد الهلال لمواجهة أهلي جدة يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي.

