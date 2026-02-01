كما كشف في الجول.. الحسين الأردني يعلن انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز

الأحد، 01 فبراير 2026 - 10:34

كتب : عمرو نبيل

عودة فاخوري - الحسين أربد

أعلن نادي الحسين إربد الأردني انتقال عودة فاخوري لاعب الفريق الشاب إلى بيراميدز.

وارتبط اسم عودة فاخوري في الفترة الماضية بالانتقال إلى عدة أندية منها الأهلي وبيراميدز وأيضا عدة أندية أوروبية.

وكشف نادي الحسين الأردني في بيان رسمي انتقال فاخوري إلى بيراميدز.

وجاء البيان كالآتي:

"يعلن نادي الحسين عن انتقال لاعبه عودة فاخوري بشكل نهائي إلى نادي بيراميدز، بعد مسيرة مميزة قدّم خلالها اللاعب مستويات فنية لافتة، واكتسب خبرات مهمة على المستويين المحلي والدولي".

"وبموجب هذا الانتقال سيحصل نادي الحسين على عوائد مالية نظير انتقال اللاعب، إضافة إلى عوائد أخرى مرتبطة بتحقيق نادي بيراميدز لأي بطولات مستقبلية وبيع عقد اللاعب إلى طرف ثالث".

"ويأتي هذا الانتقال تأكيدا لنهج نادي الحسين في تطوير اللاعبين وصقل المواهب الأردنية، حيث شهد أداء اللاعب تطورا ملحوظا أثمر عن حضوره مع المنتخب ولفت أنظار عدد من الأندية المرموقة".

"ويتمنى نادي الحسين للاعبه عودة فاخوري دوام التوفيق والنجاح في تجربته الاحترافية المقبلة، مثمنا جهوده وعطاءه خلال فترة ارتدائه قميص النادي".

وظهر اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بمستوى جيد مع منتخب الأردن في كأس العرب.

وخاض عودة هذا الموسم 13 مباراة وسجل 6 وصنع 1 في جميع المسابقات بقميص الحسين أربد.

ويشغل عودة مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

من هو عودة فاخوري؟

بفضل تألقه وهو بعمر 6 سنوات اختير ضمن 8 أطفال للتدرب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني.

في 2019 لعب للفيصلي ومنه انتقل لعمّان ولعب للفريق الأول بعمر 15 عاما في 2021.

وأصبح أًصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني بعمر 17 عاما في 2023.

وانتقل لصفوف الحسين إربد في 2024، وخاض 6 مباريات بقميص الأردن ولم يسجل حتى الآن.

