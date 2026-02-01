خبر في الجول - بيراميدز يقترب من ضم الحناوي حتى نهاية الموسم
الأحد، 01 فبراير 2026 - 01:03
كتب : عمرو نبيل
اقترب نادي بيراميدز من ضم فوزي الحناوي لاعب حرس الحدود حتى نهاية الموسم.
ويواصل بيراميدز محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز اقترب من ضم فوزي الحناوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وتعاقد بيراميدز مع ناصر ماهر وحامد حمدان وباسكال فيري خلال الانتقالات الشتوية.
كما علم FilGoal.com أن بيراميدز أتم صفقة انتقال الأردني عودة فاخوري لاعب الحسين إربد. (طالع التفاصيل)
وبدأ معاذ الحناوي مسيرته مع الأهلي وانضم للاتحاد السكندري في 2020.
وانتقل الحناوي إلى حرس الحدود منذ صيف 2024 وظهر بشكل جيد.
ويجيد الحناوي اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح.
