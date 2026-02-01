خبر في الجول - بيراميدز يقترب من ضم الحناوي حتى نهاية الموسم

الأحد، 01 فبراير 2026 - 01:03

كتب : عمرو نبيل

فوزي الحناوي

اقترب نادي بيراميدز من ضم فوزي الحناوي لاعب حرس الحدود حتى نهاية الموسم.

ويواصل بيراميدز محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز اقترب من ضم فوزي الحناوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
ناصر ماهر وباسكال فيري على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان خبر في الجول - فاخوري يوقع على عقود بيراميدز ويصل مصر خلال ساعات مؤتمر يورتشيتش: بيراميدز ونهضة بركان كتاب مفتوح.. وهناك من لا يرغب في فوزنا بالألقاب أحمد الشناوي: بيراميدز لا يلقى التقدير المستحق لبطل إفريقيا

وتعاقد بيراميدز مع ناصر ماهر وحامد حمدان وباسكال فيري خلال الانتقالات الشتوية.

كما علم FilGoal.com أن بيراميدز أتم صفقة انتقال الأردني عودة فاخوري لاعب الحسين إربد. (طالع التفاصيل)

وبدأ معاذ الحناوي مسيرته مع الأهلي وانضم للاتحاد السكندري في 2020.

وانتقل الحناوي إلى حرس الحدود منذ صيف 2024 وظهر بشكل جيد.

ويجيد الحناوي اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح.

فوزي الحناوي بيراميدز
نرشح لكم
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مابولولو حتى نهاية الموسم أفشة: طبيعي أن فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه والآخرين أثر في غرفة تغيير الملابس كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وجميع المباريات مهمة مؤتمر الونش: اللاعبون الشباب مميزون.. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك مؤتمر معتمد جمال: المشاكل تزيدنا إصرارا.. وما حدث مع عواد أمر طبيعي توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الأول.. وسعيد بهدف ديانج خبر في الجول - فاخوري يوقع على عقود بيراميدز ويصل مصر خلال ساعات
أخر الأخبار
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعرض لهزيمة جديدة أمام لوريان 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مابولولو حتى نهاية الموسم 47 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بيراميدز يقترب من ضم الحناوي حتى نهاية الموسم 57 دقيقة | الدوري المصري
أفشة: طبيعي أن فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه والآخرين أثر في غرفة تغيير الملابس ساعة | الدوري المصري
فليك: علينا أن نعالج مشكلة إهدار الفرص في أسرع وقت ساعة | الكرة الأوروبية
كوناتي: سعيد بالعودة للمشاركة والتسجيل في هذا التوقيت بعد فترة صعبة مررت بها ساعة | الدوري الإنجليزي
صناعة صلاح وبكاء كوناتي.. ليفربول يحقق انتصاره الأول بالدوري في 2026 برباعية أمام نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
بثلاثية.. برشلونة يحقق انتصارا كبيرا أمام إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 3 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522422/خبر-في-الجول-بيراميدز-يقترب-من-ضم-الحناوي-حتى-نهاية-الموسم