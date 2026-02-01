خبر في الجول - بيراميدز يقترب من ضم الحناوي حتى نهاية الموسم

مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مابولولو حتى نهاية الموسم

أفشة: طبيعي أن فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه والآخرين أثر في غرفة تغيير الملابس

كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا

توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وجميع المباريات مهمة

مؤتمر الونش: اللاعبون الشباب مميزون.. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك

مؤتمر معتمد جمال: المشاكل تزيدنا إصرارا.. وما حدث مع عواد أمر طبيعي

توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الأول.. وسعيد بهدف ديانج

خبر في الجول - فاخوري يوقع على عقود بيراميدز ويصل مصر خلال ساعات