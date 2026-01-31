خبر في الجول - فاخوري يوقع على عقود بيراميدز ويصل مصر خلال ساعات

وقع عودة فاخوري لاعب نادي الحسين إربد الأردني على عقود انضمامه لنادي بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com ، فإن بيراميدز أرسل العقد الثلاثي لنادي الحسين أربد لضم عودة فاخوري.

اللاعب وقع على العقود ومن المقرر وصوله مصر خلال ساعات لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

مراجعة العقود كان سببا في تأخر إتمام صفقة المهاجم الأردني الشاب.

وقال برهان فاخوري والد اللاعب في وقت سابق عبر FilGoal.com: "بعد ارتباط عودة فاخوري بعدة أندية منها الأهلي وبيراميدز وأوروبا، خيارنا هو الدوري المصري".

وأضاف "سنعلن عن النادي الجديد لنجلي خلال ساعات".

وارتبط اسم عودة فاخوري في الفترة الماضية بالانتقال إلى عدة أندية منها الأهلي وبيراميدز وأيضا عدة أندية أوروبية.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بمستوى جيد مع منتخب الأردن في كأس العرب.

وخاض عودة هذا الموسم 13 مباراة وسجل 6 وصنع 1 في جميع المسابقات بقميص الحسين أربد.

ويشغل عودة مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

من هو عودة فاخوري؟

بفضل تألقه وهو بعمر 6 سنوات اختير ضمن 8 أطفال للتدرب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني.

في 2019 لعب للفيصلي ومنه انتقل لعمّان ولعب للفريق الأول بعمر 15 عاما في 2021.

وأصبح أًصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني بعمر 17 عاما في 2023.

وانتقل لصفوف الحسين إربد في 2024، وخاض 6 مباريات بقميص الأردن ولم يسجل حتى الآن.