فليك: علينا أن نعالج مشكلة إهدار الفرص في أسرع وقت

أعرب هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن استيائه الشديد من إهدار الفرص المحققة في مباريات الفريق الكتالوني.

وحقق نادي برشلونة انتصارا ثمينا أمام إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الإسباني.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد.

وقال فليك في تصريحات لقناة برشلونة: "لا يمكننا الاستمرار في إهدار هذه الفرص".

وواصل "من الجيد أننا خلقنا هذا الكم من الفرص المحققة، لكن الشيء المؤسف أننا أهدرنا عددا كبيرا منها".

وأتم "نريد الاستمرار في اللعب بهذه الطريقة وصناعة الكثير من الفرص المحققة للتسجيل لكن علينا حل مشكلة إهدار الأهداف في أسرع وقت ممكن".

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 55 في صدارة الدوري الإسباني مبتعدا عن ريال مدريد بفارق 4 نقاط، بينما تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 24 في المركز 12.