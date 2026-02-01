كوناتي: سعيد بالعودة للمشاركة والتسجيل في هذا التوقيت بعد فترة صعبة مررت بها

عبر إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول عن سعادته الكبيرة بالعودة للمشاركة مع فريقه وتسجيله في الفوز على نيوكاسل.

إبراهيما كوناتي النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على نيوكاسل 4-1 في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، وسجل إبراهيما كوناتي هدف فريقه الرابع.

وتلقى كوناتي صدمة قبل أسابيع بسبب توفي والده.

وقال كوناتي عقب المباراة لـTNT: "مشاعري لا يمكن وصفها، الفترة الماضية كانت في غاية الصعوبة علي وعلى عائلتي، كانت لحظات قاسية لكنها جزء من الحياة ولا يملك الإنسان سوى تقبلها".

وأضاف "المدرب أخبرني في اتصال هاتفي بعدم التسرع في العودة ومنحني الوقت الكافي، لكني كنت أعرف أن هناك إصابات كثيرة ولذلك كان من الضروري مساعدة الفريق وهذا ما حاولت فعله في الملعب".

وأشار "الأجواء كانت مذهلة، وهذا النوع من الدعم هو ما يحتاجه الفريق حتى نهاية الموسم من أجل تحقيق أهدافه".

وعن المنافسة على الدوري قال: "يجب أن نتعامل مع المباريات بشكل جيد وليفربول غالبا ما يكون الأفضل داخل الملعب، لكن في بعض الأحيان نستقبل أهدافا أكثر من اللازم أو نفشل في التسجيل".

وأتم تصريحاته "قدمنا مباراة قوية ضد نيوكاسل وهذا الأداء هو المطلوب منا".

