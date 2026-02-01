صناعة صلاح وبكاء كوناتي.. ليفربول يحقق انتصاره الأول بالدوري في 2026 برباعية أمام نيوكاسل

حقق ليفربول انتصاره الأول بالدوري الإنجليزي في عام 2026 بعد 5 مباريات كاملة بدون انتصار.

وفاز ليفربول على نيوكاسل 4-1 ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل هوجو إيكيتيكي (هدفين) وفلوريان فيرتز، وإبراهيما كوناتي أهداف ليفربول.

فيما أحرز أنتوني جوردون هدف نادي نيوكاسل الوحيد.

ليفربول عاد لطريق الانتصارات في الدوري، بعدما تعادل ضد ليدز يونايتد، وفولام، وأرسنال، وبيرنلي، وخسر أمام بورنموث.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 39 في المركز الخامس.

فيما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 33 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

النجم المصري محمد صلاح صنع الهدف الثالث للريدز بتوقيع فلوريان فيرتز.

محمد صلاح ساهم في الهدف الـ12 مع ليفربول والتاسع في الدوري الإنجليزي في هذا الموسم.

صلاح سجل 6 أهداف وصنع 6 هذا الموسم (جميع المسابقات).

سجل 4 وصنع 5 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

صلاح صنع 93 هدف في الدوري الإنجليزي خلال 317 مباراة.

وصنع 119 هدف مع ليفربول في 425 مباراة بجميع المسابقات.

وصف المباراة

نجح نيوكاسل في التقدم أولا مع نهاية هجمة مرتدة سريعة، حين سدد أنتوني جوردون، كرة قوية بالقدم اليمنى مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 36.

وسجل هوجو إيكيتيكي هدف التعادل بتسديدة مباشرة من لمسة واحدة عقب تمريرة عرضية أرضية من فلوريان فيرتز في الدقيقة 41.

فيما جاء الهدف الثاني بعدما أنهاه إيكيتيكي بتسديدة متقنة عند الدقيقة في ختام شوط أول مثير 43.

وأهدر إيكيتيكي فرصة إكمال أول ثلاثية "هاتريك"، بعدما سدد الكرة خارج المرمى بعدما تفوق على دان بيرن مدافع نيوكاسل.

وأضاف فلوريان فيرتز الهدف الثالث بتسديدة موجهة رائعة سكنت شباك نيك بوب، بعدما هيأ له محمد صلاح في الدقيقة 67.

وأصبح النجم المصري أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع 10 أهداف أمام منافس واحد.

وكاد صلاح أن يضيف هدفه الحادي عشر أمام نيوكاسل بعد لحظات، لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى بعدما انفرد بالحارس بوب.

وأضاف إبراهيما كوناتي الهدف الرابع في الدقيقة 90+3 بعدما أخطأ بوب في التعامل مع كرة ركنية، ليودعها المدافع الفرنسي الشباك الخالية، وبكى اللاعب متأثرا بوفاة والده مؤخرا.