مجموعة الأهلي - الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل ويخطف الوصافة من يانج أفريكانز

فاز الجيش الملكي المغربي على شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسجل حمزة خابا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 74، في لقاء أقيم ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات.

ويتواجد الجيش الملكي، وشبيبة القبائل في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي ويانج أفريكانز.

ورفع الجيش الملكي رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 5 نقاط، فيما توقف رصيد شبيبة القبائل عند نقطة واحدة.

video:1

وجاء الترتيب الحالي للمجموعة الثانية كالتالي:

1- الأهلي: 8 نقاط

2- الجيش الملكي: 5 نقاط

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط

4- شبيبة القبائل: نقطة واحدة.

الأهلي سيواجه شبيبة القبائل، بينما الجيش الملكي سيواجه يانج أفريكانز في الجولة المقبلة.