ناصر ماهر وباسكال فيري على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نهضة بركان في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد ناصر ماهر القادم من الزمالك، وباسكال فيري المنضم حديثا من زيسكو الزامبي على رأس قائمة بيراميدز أمام نهضة بركان.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نهضة بركان القميص الأساسي البرتقالي الكامل، بينما يرتدي الحارس الأزرق الكامل.

ويتصدر بيراميدز ونهضة بركان الترتيب برصيد 7 نقاط لكل فريق.

وانتهى لقاء الجولة الثالثة بالتعادل بين الفريقين بدون أهداف الأسبوع الماضي.