ناصر ماهر وباسكال فيري على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان

السبت، 31 يناير 2026 - 21:44

كتب : بسام أبو بكر

ناصر ماهر - بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نهضة بركان في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد ناصر ماهر القادم من الزمالك، وباسكال فيري المنضم حديثا من زيسكو الزامبي على رأس قائمة بيراميدز أمام نهضة بركان.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - فاخوري يوقع على عقود بيراميدز ويصل مصر خلال ساعات مؤتمر يورتشيتش: بيراميدز ونهضة بركان كتاب مفتوح.. وهناك من لا يرغب في فوزنا بالألقاب أحمد الشناوي: بيراميدز لا يلقى التقدير المستحق لبطل إفريقيا التعادل الثاني.. الجونة يفرض التعادل على بيراميدز

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نهضة بركان القميص الأساسي البرتقالي الكامل، بينما يرتدي الحارس الأزرق الكامل.

ويتصدر بيراميدز ونهضة بركان الترتيب برصيد 7 نقاط لكل فريق.

وانتهى لقاء الجولة الثالثة بالتعادل بين الفريقين بدون أهداف الأسبوع الماضي.

دوري أبطال إفريقيا ناصر ماهر بيراميدز
نرشح لكم
مؤتمر الونش: اللاعبون الشباب مميزون.. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك مؤتمر معتمد جمال: المشاكل تزيدنا إصرارا.. وما حدث مع عواد أمر طبيعي مؤتمر الكوكي: الفوز على الزمالك يقربنا من تخطي المجموعة ولكن توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الأول.. وسعيد بهدف ديانج الاتحاد السنغالي يعلن عدم الاستئناف على قرارات كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا قائمة الزمالك - عودة عبد الله السعيد أمام المصري.. واستمرار استبعاد عواد أحمد عيد: ارتداء قميص الأهلي فخر كبير.. والتعادل مع يانج أفريكانز مرضي طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو وياسر إبراهيم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الزمالك يوافق على انتقال يوسف رفعت للاتحاد.. وقيد مسعود بدلا منه 9 دقيقة | كرة سلة
تعثر جديد.. هامبورج يفرض التعادل على بايرن ميونخ 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة في الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) نيوكاسل.. نهاية الشوط الأول 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: بلال عطية يظهر بمستوى مميز في ودية مع هانوفر.. ويقارن بـ محمد صلاح في مصر 51 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - إلتشي (1)-(2) برشلونة جوووووووووول فيران توريس 56 دقيقة | الدوري الإسباني
ناصر ماهر وباسكال فيري على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان ساعة | الكرة الإفريقية
الثالث على التوالي.. ريمونتادا الوقت القاتل تقود تشيلسي لفوز مثير على وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر الونش: اللاعبون الشباب مميزون.. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 3 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522406/ناصر-ماهر-وباسكال-فيري-على-رأس-قائمة-بيراميدز-لمواجهة-نهضة-بركان