الثالث على التوالي.. ريمونتادا الوقت القاتل تقود تشيلسي لفوز مثير على وست هام

قلب تشيلسي الطاولة أمام وست هام وفاز عليه بثلاثة أهداف بعدما كان متأخرا بهدفين في الشوط الأول.

وحقق تشيلسي الفوز الثالث على التوالي له في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد ليام روسينيور.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 40 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 20 في المركز الـ18 وضمن مراكز الهبوط.

ويعد الفوز هو الثالث على التوالي لتشيلسي مع مدربه روسينيور في الدوري الإنجليزي، بعدما انتصر على برينتفورد وكريستال بالاس.

تقدم وست هام في الدقيقة 7 عن طريق قائده جارود بوين، وأضاف سامرفيل الهدف الثاني في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني قلص تشيلسي الفارق بهدف أول عن طريق البديل جواو بيدرو في الدقيقة 57 بضربة رأسية رائعة.

ثم تعادل تشيلسي بهدف سجله مارك كوكوريا في الدقيقة 70.

وأكمل القائد إنزو فيرنانديز عودة تشيلسي بهدف قاتل في الدقيقة 90+2 بعد صناعة من جواو بيدرو.

وشهد الوقت الضائع في المباراة مشادة كبيرة بين لاعبي الفريقين بدأت عندما دفع أداما تراوري لاعب وست هام، كوكوريا لاعب تشيلسي، ليشتبك معه جواو بيدرو.

وتدخل توديبو مدافع وست هام في المشادة واعتدى على جواو بيدرو، وبعد العودة للفيديو قرر الحكم طرد توديبو.

ثم أطلق صافرة النهاية معلنا فوز تشيلسي على وست هام.

وست هام تشيلسي الدوري الإنجليزي
