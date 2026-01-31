مؤتمر الكوكي: الفوز على الزمالك يقربنا من تخطي المجموعة ولكن

شدد نبيل الكوكي المدير الفني للمصري على أهمية الفوز على الزمالك ليقترب من تخطي دور المجموعات ولكنه أوضح صعوبة اللقاء.

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم الأحد المقبل ضمن رابع جولات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المدرب التونسي خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة الزمالك صعبة للغاية، لكن الفوز بها يقربنا من تخطي دور المجموعات".

وأضاف "الفريقان أصبحا كتابا مفتوحا لكلا الجهازين الفنيين".

وتابع "الزمالك فريق كبير والعناصر الجاهزة متميزة للغاية".

وواصل "التركيز والجانب الذهني لهما دور كبير في المباراة، لكل نقطة ثمن كبير في هذه المرحلة من البطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "نسعى لتجهيز جميع اللاعبين لخوض المباريات والتدوير هو الحل الوحيد للتغلب على ضغط المباريات".

يذكر أن نتيجة التعادل السلبي حسمت لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين يوم الأحد الماضي.

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.