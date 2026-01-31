أرسنال يستعيد التوازن ويؤمن الصدارة برباعية في شباك ليدز

استعاد أرسنال توازنه في الدوري الإنجليزي بالفوز على ليدز يونايتد برباعية.

وفاز أرسنال على ليدز يونايتد 4-0 في مباراة ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل مارتن زوبيميندي وكارل دارلو (هدف عكسي) وفيكتور جيوكيريس، وجابرييل جيسوس أهداف المدفعجية.

أرسنال استعاد التوازن بالفوز على ليدز بعدما خسر مباراة الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد 3-2.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب ليرفع الفارق مع مانشستر سيتي أقرب منافسيه إلى 7 نقاط، لكن فريق المدرب بيب جوارديولا سيواجه توتنام غدا في الجولة ذاتها.

وفي المقابل، تلقى ليدز أول هزيمة له بعد أربع مباريات متتالية دون خسارة في جميع المسابقات، ليبقى على بعد ست نقاط فقط من مراكز الهبوط في الوقت الحالي.

وتوقف رصيد ليدز عند 26 نقطة في المركز 16 بجدول الترتيب.

وصف المباراة

تلقى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ضربة قبل انطلاق اللقاء بعدما تعرض بوكايو ساكا للإصابة خلال عمليات الإحماء، ودفع بنونو مادويكي بدلا منه وكان عند حسن ظن مدربه الإسباني

وحاول ليدز استغلال ذلك وبادر بالضغط على الضيوف منذ الدقائق الأولى، وكاد إيثان أمبادو أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية علت العارضة.

وجاءت أول تسديدة من أرسنال على المرمى في الدقيقة 16 عن طريق مارتين زوبيميندي، إلا أن كرته من على حدود المنطقة وجدت الحارس كارل دارلو في الموعد.

وبدأ أرسنال في فرض سيطرته تدريجيا، مع الاعتماد على الكرات الثابتة، وأثمر هذا الضغط عن هدف التقدم في الدقيقة 27 عندما حول زوبيميندي عرضية مادويكي برأسه داخل الشباك.

وجاءت الدقيقة 38 لتشهد الهدف الثاني حين أخطأ دارلو في إبعاد كرة مادويكي ليحولها بيده داخل مرماه بعد ارتطامها بالقائم.

ورد ليدز عن طريق تسديدة باسكال سترويك الخطيرة على مرمى أرسنال.

لكن أرسنال عاد ليحسم الأمور في الدقيقة 69، عندما سبق جيوكيريس المدافع جايدن بوجل وحول عرضية متقنة من جابرييل مارتينيلي إلى الشباك.

وسجل جيوكيريس هدفه الأول في الدوري الإنجليزي بعد سبع مباريات.

وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الرابع بعدما صنع لنفسه مساحة داخل المنطقة وسدد الكرة بنجاح في الشباك.

