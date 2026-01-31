أحمد عيد: ارتداء قميص الأهلي فخر كبير.. والتعادل مع يانج أفريكانز مرضي

عبر أحمد عيد لاعب الأهلي عن سعادته بارتداء قميص الأحمر.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال عيد عبر المركز الإعلامي لناديه: "ارتداء قميص الأهلي فخر كبير خاصة أنني لعبت في الفريق في سن مبكرة وأتطلع للتتويج بجميع البطولات".

وأضاف "دخلنا مباراة يانج أفريكانز بهدف تحقيق الفوز، لكن نتيجة التعادل مرضية إلى حد كبير في ظل صعوب الأجواء وارتفاع درجة الحرارة في تنزانيا".

وتابع "التزمنا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني في المباراة، وقدمنا أداء جيدا رغم ضغط المباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "الاستشفاء الجيد يلعب دورا مهما في استعادة اللياقة البدنية والظهور بمستوى مميز لتجاوز أي صعوبات".

وانضم عيد إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادما من المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة الثانية، ويحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري في الجولة 17 من المسابقة.