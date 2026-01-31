طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو وياسر إبراهيم

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة أحمد سيد "زيزو" وياسر إبراهيم خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال جاب الله في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: "زيزو تعرض لإجهاد بسيط في السمانة وسيخضع للفحوصات الطبية".

وأتم "ياسر إبراهيم يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية وحالته مطمئنة، ولهذا السبب تم استبداله".

وخرج ياسر إبراهيم في الدقيقة 80 ودخل أحمد رمضان بدلا منه.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة الثانية، ويحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري في الجولة 17 من المسابقة.