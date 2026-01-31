مروان عثمان: حلم أي لاعب هو الفوز ببطولة إفريقيا مع الأهلي

السبت، 31 يناير 2026 - 18:48

كتب : FilGoal

مروان عثمان - الأهلي - يانج أفريكانز

شدد مروان عثمان لاعب الأهلي على أن فريقه كان يأمل في الفوز على يانج أفريكانز ولكن التعادل نتيجة جيدة.

وقال مروان عثمان عبر موقع الأهلي: "كنا نتمنى الفوز في هذه المباراة الصعبة، ولكن من الجيد أن نعود بالتعادل".

وأضاف "الشوط الأول لم يكن جيدا في ظل الأجواء الصعبة والظروف الصعبة ولكن في الشوط الثاني استطعنا العودة والتعادل وكنا الأفضل وكان لنا عدة فرص لتحقيق الفوز".

وأكمل "ضغط المباريات والسفر صعب جدا ويجب أن نكون جاهزين جيدا لمواجهة البنك الأهلي".

وأشار "حلم أي لاعب في الأهلي هو الفوز ببطولة إفريقيا وأتمنى أن نفوز بها هذا الموسم".

وأتم تصريحاته "أشكر الجمهور الكبير جدا الذي جاء لدعمنا في تنزانيا".

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة الثانية، ويحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري في الجولة 17 من المسابقة.

