بن رمضان: الأهلي لديه الخبرة للتعامل مع ضغط المباريات

شدد محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي على أن فريقه يستطيع التعامل مع ضغط المباريات في مختلف البطولات.

وقال بن رمضان عبر قناة الأهلي: "الشوط الأول أمام يانج أفريكانز كانت الظروف صعبة بسبب الشمس والرطوبة ولكن في الشوط الثاني اختلفت الأمور واستطعنا التسجيل وتعديل النتيجة".

وأضاف " الآن سوف نستعد للمباراة المقبلة من أجل حسم التأهل".

وأكمل "توروب منحني تعليمات بالزيادة الهجومية لخلق المزيد من الفرص والتسجيل".

وأتم "الأهلي فريق كبير واعتاد اللعب كل 3 أيام ولدينا الخبرة اللازمة لتحقيق الفوز في كل المباريات وإسعاد الجمهور".

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة الثانية، ويحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري في الجولة 17 من المسابقة.