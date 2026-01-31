مؤتمر يورتشيتش: بيراميدز ونهضة بركان كتاب مفتوح.. وهناك من لا يرغب في فوزنا بالألقاب

السبت، 31 يناير 2026 - 17:20

كتب : بسام أبو بكر

كرونوسلاف يورتشيتش - بيراميدز

شدد كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز على صعوبة مواجهة نهضة بركان المغربي خاصة أن الفريقين "كتاب مفتوح"، وأن هناك من لا يرغب في فوز بيراميدز ببطولات العام الماضي.

ويحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي: "نعلم جيدا صعوبة المباراة خاصة وأن المنافس قوي ويمتلك لاعبين وجهاز فني مميز".

وأضاف "بالطبع المواجهة بين بطلي دوري الأبطال والكونفدرالية تحمل الكثير من الصعوبة ولكن في النهاية بيراميدز يدخل المواجهة وهدفنا الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل، وفض الشراكة مع بركان على صدارة المجموعة".

وتابع "كلا الفريقين أصبحا بمثابة كتاب مفتوح لكل منهما سواء للاعبين أو المدربين وهو ما يجعل المواجهة صعبة والأخطاء فيها غير مقبولة حتى لا يخسر كل منهما 3 نقاط تجعل موقفه في التأهل صعبا".

وأردف "على ما يبدو أن هناك من لا يرغب في فوز بيراميدز ببطولات العام الماضي والتي تحققت مؤخرا، وبات طردي هو الهدف الرئيسي لأي حكم وبمثابة هدف للحكام حتى وإن كان الاعتراض منطقيا على قرار الحكم وهو ما ظهر جليا في كل المباريات الأخيرة وتحديدا في الدوري".

وتقرر أن يرتدي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نهضة بركان القميص الأساسي البرتقالي الكامل، بينما يرتدي الحارس الأزرق الكامل.

ويتصدر بيراميدز ونهضة بركان الترتيب برصيد 7 نقاط لكل فريق.

وانتهى لقاء الجولة الثالثة بالتعادل بين الفريقين بدون أهداف الأسبوع الماضي.

