أحمد الشناوي: بيراميدز لا يلقى التقدير المستحق لبطل إفريقيا

السبت، 31 يناير 2026 - 17:14

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز

يتوقع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي على غرار مباراتي الفريقين السابقتين في كأس السوبر الإفريقي وكذلك اللقاء السابق في دور المجموعات.

ويحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "كل مواجهة تكون محسوبة والأخطاء فيها ممنوعة، خاصة وأن كل فريق يحترم الآخر ولا يتقبل الخسارة".

وأضاف "لم يكن أحد في إفريقيا يتوقع له التتويج باللقب العام الماضي ولكن مع الصبر والإصرار والثقة ودعم الإدارة والجهاز الفني تحقق الهدف والتتويج بكأس إفريقيا، وهدفنا هو تكرار الإنجاز والفوز بالبطولة مرة أخرى".

وأكد "الفريق يسير بصورة جيدة في دوري الأبطال وقريب من حسم التأهل للدور المقبل".

وأكمل "النادي لا يأخذ حقه من التقدير اللائق ببطل حقق دوري الأبطال والسوبر الإفريقي وكأس القارات الثلاثة، والفوز بتلك البطولات لا يمثل أي ضغط على اللاعبين لتكرارها ولكنه يجعل المنافسين يحترمون بطل إفريقيا خاصة في أرضه، وهو حافز كبير لأن يستمر بيراميدز في صدارة الأندية الإفريقية وتكرار الإنجاز والفوز باللقب".

وأتم تصريحاته "لم يحافلنا التوفيق في بعض مباريات الدوري وهذا لا يعني أن اللاعبين يلعبون باستسهال أو تعالي أكثر منه عدم توفيق وإجهاد، ويجب أن نتعلم مما حدث في مباراتي الدوري الأخيرتين وأنه لا بديل عن الفوز في كل المباريات المقبلة، لأن حلم النادي هو الفوز بالدوري هذا الموسم، مع انتظارنا حسم موقف لقب العام الماضي خلال الأسابيع المقبلة".

