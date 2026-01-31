انتهت في الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(4) أرسنال.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 31 يناير 2026 - 17:02

كتب : FilGoal

جيسوس - أرسنال ضد إنتر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق86 جابريل جيسوس يسجل الهدف الرابع لنادي أرسنال

ق 69: جووووووول فيكتو جيوكيريس بعد تسديدة عقب عرضية من جابرييل مارتينيلي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها نوني مادويكي بعرضية رائعة مباغتة في المرمى حاول إبعادها حارس مرمى ليدز يونايتد كارل دارلو ولكن سكنت يسار المرمى.

ق 28: جووووووول زوبيميندي يسجل الهدف الأول لنادي أرسنال من رأسية.

انطلاق المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي
