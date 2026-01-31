أبطال إفريقيا - ديانج يحافظ لـ الأهلي على الصدارة بتعادل أمام يانج أفريكانز

السبت، 31 يناير 2026 - 17:02

كتب : إسلام أحمد

أليو ديانج - الأهلي - يانج أفريكانز

حافظ الأهلي على صدارته للمجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع يانج أفريكانز بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم لحساب الجولة الرابعة على ملعب أمان.

سجل ليانج أفريكانز إبراهيم باكا وسجل أليو ديانج هدف الأهلي.

التعادل رفع رصيد الأهلي لـ 8 نقاط في الصدارة ويليه يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط.

ويأتي الجيش الملكي وشبيبة القبائل في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين قبل مواجهة الليلة بينهما في التاسعة مساءً.

ولم يخسر الأهلي من يانج أفريكانز في آخر 7 مواجهات ففاز في 4 وتعادل في 3.

وسيحل الأهلي ضيفا في الجولة الخامسة الأسبوع المقبل مع شبيبة القبائل في الجزائر، فيما سيحل يانج أفريكانز ضيفا على الجيش الملكي في المغرب.

التشكيل

أجرى أصحاب الأرض تغييرا وحيدا عن تشكيل لقاء الذهاب فبدأ باكوم زوزوا أساسيا في الجناح.

فيما شارك طاهر محمد طاهر أساسيا مع الأهلي وعاد مصطفى شوبير لحراسة المرمى.

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 4 مرت بجوار القائم.

وتألق مصطفى شوبير في التصدي لتصويبة أوكيلو في الدقيقة 10.

وحاول زوزوا بمهارة فردية تهديد مرمى الأهلي بعد مراوغة ياسر إبراهيم لكن شوبير خرج من مرماه ومنع العرضية من تهديد شباكه لتتحول لركنية في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 42 حاول الأهلي بمرتدة سريعة أن يشكل خطورة لكن عرضية زيزو الأرضية صوب تريزيجيه شتتها الدفاع لركنية.

وفي الدقيقة 45+1 سجل إبراهيم باكا هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد سلسلة تمريرات انتهت بتشتيت خاطئ من ديانج ليودع باكا الكرة في الشباك.

شوط أول انتهى بتأخر الأهلي بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني جاء أول تهديد حقيقي للأهلي في الدقيقة 60 بتسديدة قوية من تريزيجيه حولها الحارس دجيجي ديارا بأطراف أصابعه لركنية.

زيزو نفذ الركنية واستغل ديانج التخبط وسدد كرة سكنت الشباك معلنة التعادل.

ولأول مرة يسجل ديانج هدفا للأهلي في دوري الأبطال منذ موسم 2020-2021.

يس توروب المدير الفني للأهلي حاول استغلال استفاقة الفريق في الشوط الثاني فدفع بأشرف بنشرقي ومحمد علي بن رمضان بدلا من طاهر محمد ومروان عطية في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 75 مرت رأسية نزينجلي بجوار القائم لشوبير في فرصة محققة للفريق التنزاني.

وفي الدقيقة 78 شارك أحمد رمضان وأحمد عيد بدلا من ياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لينتهي اللقاء بنقطة لكل فريق.

الأهلي يانج أفريكانز أبطال إفريقيا
