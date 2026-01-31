رمضان صبحي: شكرا من قلبي

وجّه رمضان صبحي لاعب بيراميدز الشكر لكل من سانده في أزمته الأخيرة، وتقدم بالشكر لناديي بيراميدز والأهلي.

وقررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة تأييد عقوبة الحبس لمدة عام واحد ضد رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز مع إيقاف تنفيذ العقوبة. (طالع التفاصيل)

وكتب رمضان عبر حسابه على "إنستجرام"

شكرا من قلبي

شكرا بعد الله لعائلتي وأصدقائي ولكل من وقف بجوار في أزمتي الأخيرة سواء بكلمة أو دعوة أو حتى نية صافية.

هذا الدعم أحدث فارقا معي جدا ولن أنساه طول عمري.

شكرا لملاك بيراميدز، ليس فقط على الدعم لكن على الثقة والموقف الإنساني الواضح من غير حسابات من أول لحظة.

وشكر خاص لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على موقفهم الانساني من البداية وعلى دعمهم القانوني حتى نهاية الأزمة على خير.

الأهلي بيتي ولم أنسى ولن أنسى فضله عليّ.

أعتذر لكل من أرسل لي أو تواصل معي ولم أرد عليه، رسائلكم وصلت وكان لها أثرا كبيرا عليّ.

ووفقا لصحيفة "المصري اليوم" فإن الحكم يأتي بعد نظر استئناف اللاعب على حكم أول درجة في قضية تزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق، لينهى بذلك حالة من الجدل القانوني والرياضي استمرت لعدة أشهر.

وشملت قائمة الاتهامات القضية: تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليا.

وأوقفت الأجهزة الأمنية اللاعب الدولي في مطار القاهرة، فور عودته من إسطنبول، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس، في أعقاب صدور حكم قضائي غيابي بحقه في القضية محل التحقيق.