ميرور: ضمن قائمة تضم 100.. صلاح وهالاند بين الأكثر تسديدا للضرائب في بريطانيا

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول وإرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي ضمن قائمة أكثر 100 شخص تسديدا للضرائب في بريطانيا.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي محمد صلاح النادي : ليفربول

وشملت القائمة نجوما من رياضات أخرى وعالم الفن ورجال الأعمال و2 فقط من نجوم كرة القدم.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، جاء إرلينج هالاند في المركز الـ 72 ضمن قائمة أكثر المسددين للضرائب في بريطانيا بـ 16.9 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ويتقاضى هالاند راتبا قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بالإضافة لـ 10 ملايين مكافآت.

فيما يأتي محمد صلاح في المركز 81 بـ 14.5 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ويتقاضى صلاح راتبا قدره 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بالإضافة لـ 10 ملايين مكافآت.

ويتصدر القائمة أحد ملاك شركات المراهنات بـ 400 مليون جنيه إسترليني.

