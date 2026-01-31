انتهت أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي.. نقطة تضمن الصدارة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يانج أفريكانز ضد الأهلي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان في ملعب أمان بتنزانيا في لقاء يبدأ في الثالثة عصرا.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز الثاني.

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-0 في لقاء الفريقين الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد برج العرب بهدفي تريزيجيه.

انتهت

ق 80: مشاركة عيد ورمضان بدلا من زيزو وياسر

ق 63: مشاركة بن رمضان وبنشرقي بدلا من مروان عطية وطاهر

ق 61: جووووول ديانج يسجل الأول للأهلي بتسديدة من داخل الـ 18 مستفيدا من تخبط الدفاع

ق 60: تصويبة قوية من تريزيجيه يبعدها الحارس بأطراف أصابعه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: هدف أول ليانج أفريكانز بعد عرضية يفشل ديانج في تشتيتها ويسجلها إبراهيم حماد في الشباك.

ق 42: عرضية أرضية من زيزو بعد مرتدة سريعة لكن الدفاع يشتت قبل تريزيجيه

ق 28: باكوم زوزوا يرواغ ياسر إبراهيم داخل الـ18 ويرسل عرضية يبعدها شوبير لركنية

ق 10: تصويبة قوية من أوكيلو يبعدها شوبير ببراعة والفرصة تستمر لكن تسديدة بعيدة عن المرمى

ق 4: تسديدة من طاهر من خارج الـ 18 تمر بجوار القائم

بداية اللقاء