تشكيل يانج أفريكانز - تغيير وحيد أمام الأهلي.. وثلاثي في الهجوم

السبت، 31 يناير 2026 - 14:37

كتب : FilGoal

زيزو - الأهلي ضد يانج أفريكانز

أعلن بيدرو جونسفاليس المدير الفني لـ يانج أفريكانز تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على ملعب أمان في تنزانيا في الثالثة عصرا.

ويلعب الفريق التنزاني بـ 3 مهاجمين، وأجرى تغييرا وحيدا عن تشكيل مباراة الذهاب.

ويبدأ باكوم زوزوا على حساب باتريك مويندا أمام الأهلي اليوم.

وجاء تشكيل يانج أفريكانز

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

الدفاع: باكاري موامينيتو - حماد باكا - ديكسون جوب

الوسط: تشادراك بوكا - ديوك أبويا - محمد دامارو - ماكسي نزينجيلي

الهجوم: باكوم زوزوا - ديبو - ألان أوكيلو

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز.

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-0 في لقاء الفريقين الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد برج العرب بهدفي تريزيجيه.

