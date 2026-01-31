سكاي: نوتنجهام فورست يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي على ضم أورتيجا

توصل نادي نونتجهام فورست لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم حارس مرماه ستيفان أورتيجا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفقا لسكاي، فإن نوتنجهام سيشتري المدة المتبقية من عقد الحارس مقابل 500 ألف جنيه إسترليني.

وينتهي تعاقد أورتيجا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب بصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وتحول أورتيجا إلى حارس ثالث بصفوف مانشستر سيتي بعد التعاقد مع جيانلويجي دوناروما وجيمس ترافورد.

ويملك نوتينجهام حاليا ضمن صفوفه ماتس سيلز وجون وجيمس جان في مركز حراسة المرمى.

الحارس صاحب الـ 33 عاما انضم لمانشستر سيتي في 2022 قادما من أرمينيا بيليفيلد.

ولم يشارك أورتيجا في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

وبشكل عام لعب أورتيجا 56 مباراة بقميص مانشستر سيتي، واستقبل 51 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 25 مباراة.

وخلال فترة تواجده مع الفريق توج أورتيجا بالدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس المجتمع الإنجليزي.