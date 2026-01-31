خبر في الجول - تمت.. شكشك إلى أهلي طرابلس الليبي

السبت، 31 يناير 2026 - 13:25

كتب : حامد وجدي

مصطفى ياسر شكشك لاعب إنبي

أتم مصطفى شكشك لاعب إنبي انتقاله لصفوف أهلي طرابلس الليبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم للفريق الذي يقوده حسام البدري حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مقابل 15 مليون جنيه.

ووصل اللاعب إلى ليبيا واجتاز الكشف الطبي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويسعى أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري لتعزيز صفوف الفريق بعد تحقيق الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

وسبق أن ارتبط اسم شكشك بالانتقال للأهلي في يناير الجاري. (طالع التفاصيل)

ويشغل شكشك مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن.

وخاض الموسم الحالي 13 مباراة بقميص الفريق البترولي.

وشارك شكشك مع إنبي في 131 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات منذ تصعيده للفريق الأول.

