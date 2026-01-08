شكشك: أتمنى الانضمام لـ الأهلي

أبدى مصطفى ياسر "شكشك" لاعب إنبي رغبته في الانضمام لـ الأهلي.

وارتبط اسم لاعب إنبي صاحب الـ 25 عاما بالانضمام لصفوف الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شكشك عبر أون سبورت: "أتمنى الانضمام للأهلي وهو شرف كبير لي. وكل المفاوضات مع وكيلي والنادي".

وأكمل "أركز في الوقت الحالي أكثر مع إنبي".

وتابع "أحمد فتحي يساعدني في التدريبات بشكل يومي ويحفزني دائما، ودوره كبير جدا معي".

وأتم "أكثر ما يطلبه مني أحمد فتحي هو أتابع خصومي بشكل جيد وأن أتعامل مع كل المباريات بنفس الاهتمام".

"نفسي أروح النادي الأهلي" ⚽🦅 مصطفى شكشك يكشف حقيقة مفاوضات القلعة الحمراء لضمه 👌 وهذا دور الجوكر أحمد فتحي معي#ملعب_ON pic.twitter.com/bbg2Jhe2uQ — ON Sport (@ONTimeSports) January 7, 2026

ويشغل شكشك مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن.

وخاض الموسم الحالي 13 مباراة بقميص الفريق البترولي.

وشارك شكشك مع إنبي في 131 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات منذ تصعيده للفريق الأول.