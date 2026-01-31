كما كشف في الجول - المصري يتعاقد مع مصطفى زيدان

أعلن النادي المصري تعاقده مع اللاعب الفلسطيني مصطفى زيدان.

ووقع زيدان مع المصري على عقد لمدة 3 مواسم ونصف حتى 2029.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اقتراب المصري من التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وبات زيدان لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع مالمو السويدي الذي عاد إليه عقب فترة إعارة لدى روزنبورج النرويجي.

وكان المصري قد ضم خلال فترة الانتقالات الشتوية، الفلسطيني الدولي عميد صوافطة قادما من السلط الأردني.

مصطفى زيدان صاحب الـ27 عاما يحمل الجنسيتين السويدية والفلسطينية.

وسبق للاعب الوسط المهاجم اللعب لأندية ": سيريس ومالمو وهلسنبورج بالسويد، وكذلك حتا الإماراتي ورزونبورج النرويجي.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن رابع جولات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.