كما كشف في الجول - المصري يتعاقد مع مصطفى زيدان

السبت، 31 يناير 2026 - 13:17

كتب : عمرو نبيل

مصطفى زيدان - منتخب فلسطين

أعلن النادي المصري تعاقده مع اللاعب الفلسطيني مصطفى زيدان.

ووقع زيدان مع المصري على عقد لمدة 3 مواسم ونصف حتى 2029.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اقتراب المصري من التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - أحمد ربيع يشارك في جزء من التدريبات تحضيرا لمواجهة المصري خبر في الجول - بنتايك يقترب من المشاركة في مران الزمالك.. وموقفه من لقاء المصري مواعيد مباريات الجمعة 30 يناير 2026 - دوري مصري وسعودي وأبطال إفريقيا المقاولون العرب يضم حسين فيصل من المصري

وبات زيدان لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع مالمو السويدي الذي عاد إليه عقب فترة إعارة لدى روزنبورج النرويجي.

وكان المصري قد ضم خلال فترة الانتقالات الشتوية، الفلسطيني الدولي عميد صوافطة قادما من السلط الأردني.

مصطفى زيدان صاحب الـ27 عاما يحمل الجنسيتين السويدية والفلسطينية.

وسبق للاعب الوسط المهاجم اللعب لأندية ": سيريس ومالمو وهلسنبورج بالسويد، وكذلك حتا الإماراتي ورزونبورج النرويجي.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن رابع جولات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

المصري مصطفى زيدان
نرشح لكم
أبو زهرة يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع أوسكار رويز.. وطلب هاني أبو ريدة المصري يعلن خضوع باهر المحمدي لعملية جراحية كهرباء الإسماعيلية يضم سيرجي أكا في صفقة انتقال حر محمود كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي بسبب عدم حصوله على مستحقاته عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن مدرب حمزة عبد الكريم السابق يكشف لـ في الجول المميزات التي ركز عليها برشلونة لضمه الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك
أخر الأخبار
لاعب الجزائر ينضم إلى مارسيليا 12 دقيقة | ميركاتو
توتو سبورت: فيورنتينا يقترب من استعارة روجاني مع بند إلزامي حال الاستمرار في الدوري 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة يوضح إصابة رافينيا.. ويكشف مدة غيابه 37 دقيقة | الدوري الإسباني
كادينا سير: بعد مباراتين فقط.. إصابة تير شتيجن واحتمالية غيابه لمدة شهرين 42 دقيقة | الدوري الإسباني
ليكيب: قائد الكونغو الديمقراطية يرفض عرض اتحاد جدة 47 دقيقة | ميركاتو
أبو زهرة يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع أوسكار رويز.. وطلب هاني أبو ريدة 54 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: ديساسي يخضع للكشف الطبي مع وست هام ساعة | ميركاتو
ترتيب الكونفدرالية - اشتعال مجموعة الزمالك والمصري.. وسيناريوهات مختلفة للتأهل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522355/كما-كشف-في-الجول-المصري-يتعاقد-مع-مصطفى-زيدان