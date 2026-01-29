خبر في الجول - المصري يقترب من ضم الفلسطيني مصطفى زيدان

اقترب النادي المصري من ضم لاعب فلسطيني جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويواصل المصري محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري اقترب من ضم الفلسطيني مصطفى زيدان في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن يكمل زيدان إجراءات انتقاله للمصري خلال الساعات المقبل.

وبات زيدان لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع مالمو السويدي الذي عاد إليه عقب فترة إعارة لدى روزنبورج النرويجي.

وكان المصري قد ضم خلال فترة الانتقالات الشتوية، الفلسطيني الدولي عميد صوافطة قادما من السلط الأردني.

مصطفى زيدان صاحب الـ27 عاما يحمل الجنسيتين السويدية والفلسطينية.

وسبق للاعب الوسط المهاجم اللعب لأندية ": سيريس ومالمو وهلسنبورج بالسويد، وكذلك حتا الإماراتي ورزونبورج النرويجي.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن رابع جولات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.