سكاي: إنتر يوافق على إعارة فراتيسي.. ويحاول ضم جونز من ليفربول

يسعى إنتر لضم كورتيس جونز من ليفربول من أجل الموافقة على إعارة دافيدي فراتيسي إلى نوتنجهام فورست.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية إلى أن إنتر سيحاول ضم كورتيس جونز من ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية.

لكن من جانبها أوضحت النسخة الإنجليزية من الشبكة أن ليفربول لا يرغب في بيع أو إعارة لاعبه قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

ووافق إنتر على إعارة لاعبه دافيدي فراتيسي إلى فورست لكنه يرغب ضم كورتيس جونز قبل خروج لاعبه.

وخاض جونز 20 مباراة بقميص ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وشارك في 10 منها فقط بشكل أساسي في جميع المسابقات.

وإجمالا خاض 29 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات مع الريدز اكتفى خلالها بصناعة هدف وحيد.

بينما فراتيسي صاحب الـ 26 عاما شارك في 19 مباراة وصنع 3 أهداف هذا الموسم مع إنتر.

وسبق أن أبدى لاعب الوسط الإيطالي رغبته في الخروج من إنتر للحصول على دقائق أكثر للمشاركة قبل كأس العالم 2026 وفقا للتقارير.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.