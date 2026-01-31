سكاي: إنتر يوافق على إعارة فراتيسي.. ويحاول ضم جونز من ليفربول

السبت، 31 يناير 2026 - 12:47

كتب : FilGoal

كورتيس جونز مع ليفربول ضد أستون فيلا

يسعى إنتر لضم كورتيس جونز من ليفربول من أجل الموافقة على إعارة دافيدي فراتيسي إلى نوتنجهام فورست.

كورتيس جونز

النادي : ليفربول

دافيد فراتيزي

النادي : إنتر

إنتر
ليفربول

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية إلى أن إنتر سيحاول ضم كورتيس جونز من ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية.

لكن من جانبها أوضحت النسخة الإنجليزية من الشبكة أن ليفربول لا يرغب في بيع أو إعارة لاعبه قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

أخبار متعلقة:
صلاح سجل.. ليفربول يكتسح كاراباخ بسداسية ويضمن المركز الثالث في أبطال أوروبا من ركلة ثابتة.. صلاح ينهي صيامه التهديفي بقميص ليفربول تقرير: بينهم صلاح.. 5 لاعبين مرشحين للرحيل ومثلهم صفقات في ليفربول مع ألونسو ذا تايمز: ليفربول يبلغ توتنام بقراره حول التخلي عن روبرتسون

ووافق إنتر على إعارة لاعبه دافيدي فراتيسي إلى فورست لكنه يرغب ضم كورتيس جونز قبل خروج لاعبه.

وخاض جونز 20 مباراة بقميص ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وشارك في 10 منها فقط بشكل أساسي في جميع المسابقات.

وإجمالا خاض 29 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات مع الريدز اكتفى خلالها بصناعة هدف وحيد.

بينما فراتيسي صاحب الـ 26 عاما شارك في 19 مباراة وصنع 3 أهداف هذا الموسم مع إنتر.

وسبق أن أبدى لاعب الوسط الإيطالي رغبته في الخروج من إنتر للحصول على دقائق أكثر للمشاركة قبل كأس العالم 2026 وفقا للتقارير.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

ليفربول الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي إنتر كورتيس جونز فراتيسي
نرشح لكم
ميرور: ضمن قائمة تضم 100.. صلاح وهالاند بين الأكثر تسديدا للضرائب في بريطانيا سكاي: نوتنجهام فورست يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي على ضم أورتيجا بي بي سي: 3 أندية مهتمة بضم ديساسي الأغلى في قارة أمريكا الجنوبية.. باكيتا يعود إلى فلامنجو من جديد بعد 6 أشهر في ستراسبورج.. تشيلسي يعير بايز إلى ريفر بليت جلاسنر يكشف سبب استبعاد ماتيتا من مواجهة نوتنجهام أوسكار بوب ينضم إلى فولام مؤتمر مساعد جوارديولا: إصابة دوكو مشابهة للسابقة.. والمنافسة مع أرسنال تتعلق بنا
أخر الأخبار
يد - الزمالك يتعاقد مع مهاب سليمان من الجزيرة دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - لجنة الحكام تقرر إلغاء فترة توقف شرب المياه محليا 14 دقيقة | الدوري المصري
ميرور: ضمن قائمة تضم 100.. صلاح وهالاند بين الأكثر تسديدا للضرائب في بريطانيا 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي أمم إفريقيا لليد - مصر (5)-(3) تونس.. استمرار التقدم ومباراة مشتعلة 35 دقيقة | كرة يد
مؤتمر أربيلوا: أحاول التعلم من أخطائي.. وأطلب الدعم من جماهيرنا ساعة | الدوري الإسباني
مباشر أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي.. جووووووول التعاااااادل ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل يانج أفريكانز - تغيير وحيد أمام الأهلي.. وثلاثي في الهجوم ساعة | الكرة الإفريقية
تنس - إيلينا ريباكينا تثأر من سابالينكا وتحصد لقب أستراليا المفتوحة 2026 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522353/سكاي-إنتر-يوافق-على-إعارة-فراتيسي-ويحاول-ضم-جونز-من-ليفربول