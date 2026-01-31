بي بي سي: 3 أندية مهتمة بضم ديساسي

تواصل نادي وست هام مع تشيلسي من أجل استعارة أكسيل ديساسي في سوق الانتقالات الشتوية.

ولم يخض المدافع البالغ 27 عاما أي مباراة بقميص تشيلسي هذا الموسم بعدما تم استبعاده.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" فإن تشيلسي يرغب في بيع المدافع، لكن لا تزال باقي الخيارات متاحة قبل نهاية سوق الانتقالات.

ويتدرب ديساسي حاليا تحت قيادة ليام روسينيور المدير الفني الجديد بعدما اكتفى بالتدرب مع فريق الشباب من قبل طيلة الأشهر الماضية.

وأشار التقرير إلى أن روما الإيطالي أبدى اهتماما بضم اللاعب، فيما طلب ليون الفرنسي معرفة موقف تشيلسي من لاعبه.

وقضى ديساسي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأستون فيلا.

ولم يخض الإنجليزي أي مباراة بقميص تشيلسي منذ يناير 2025.

يذكر أن تشيلسي فسخ عقد رحيم سترلينج منذ أيام بعدما تم استبعاده من المباريات والتدرب مع الفريق الأول في النصف الأول من الموسم الجاري.

