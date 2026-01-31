الأغلى في قارة أمريكا الجنوبية.. باكيتا يعود إلى فلامنجو من جديد

السبت، 31 يناير 2026 - 11:06

كتب : FilGoal

لوكاس باكيتا - فلامنجو

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي عودة لوكاس باكيتا لصفوف الفريق بعد تجربة احترافية في أوروبا.

وانضم باكيتا قادما من وست هام الإنجليزي مقابل 42 مليون يورو ما جعله أغلى صفقة في تاريخ دوريات أمريكا الجنوبية على الإطلاق.

وتم قيد اللاعب بشكل رسمي في سجلات الدوري البرازيلي ومن الممكن أن يظهر لأول مرة بقميص الفريق خلال السوبر المحلي ضد كورينثيانز غدا الأحد.

وسيرتدي الدولي البرازيلي القميص رقم 20.

وبدأ فلامنجو الدوري البرازيلي بالخسارة من ساو باولو بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

باكيتا البالغ من العمر 28 عاما انضم إلى وست هام قادما من ليون الفرنسي في صيف 2022.

وبدأ باكيتا مسيرته في فلامنجو، قبل الانتقال إلى أوروبا من بوابة ميلان في يناير 2019، ليقضي مع الفريق الإيطالي موسم ونصف.

ولعب لوكاس باكيتا هذا الموسم 19 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفا وحيدًا.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

أمريكا الجنوبية الدوري البرازيلي فلامنجو
نرشح لكم
سكاي: إنتر يوافق على إعارة فراتيسي.. ويحاول ضم جونز من ليفربول بي بي سي: 3 أندية مهتمة بضم ديساسي بعد 6 أشهر في ستراسبورج.. تشيلسي يعير بايز إلى ريفر بليت جلاسنر يكشف سبب استبعاد ماتيتا من مواجهة نوتنجهام أوسكار بوب ينضم إلى فولام مؤتمر مساعد جوارديولا: إصابة دوكو مشابهة للسابقة.. والمنافسة مع أرسنال تتعلق بنا مؤتمر أرتيتا عن الحرب النفسية من جوارديولا وتأثير الخسارة من مانشستر يونايتد مؤتمر سلوت: سعيد بعودة صلاح لتسجيل الأهداف.. وفوز واحد ليس كافيا في هذا النادي
أخر الأخبار
كما كشف في الجول - المصري يتعاقد مع مصطفى زيدان 3 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - نهاية الأزمة.. إمام عاشور ينضم لمران المستبعدين في الأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إنتر يوافق على إعارة فراتيسي.. ويحاول ضم جونز من ليفربول 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريال سوسيداد يستعير ويسلي من النصر 38 دقيقة | الدوري الإسباني
السعودية تستضيف قرعة كأس آسيا 2027 ساعة | آسيا
قائمة برشلونة - استمرار غياب بيدري.. وعودة دي يونج لمواجهة إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
بي بي سي: 3 أندية مهتمة بضم ديساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: باريس يقترب من التعاقد مع إيموبيلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي 4 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق
/articles/522347/الأغلى-في-قارة-أمريكا-الجنوبية-باكيتا-يعود-إلى-فلامنجو-من-جديد