الأغلى في قارة أمريكا الجنوبية.. باكيتا يعود إلى فلامنجو من جديد

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي عودة لوكاس باكيتا لصفوف الفريق بعد تجربة احترافية في أوروبا.

وانضم باكيتا قادما من وست هام الإنجليزي مقابل 42 مليون يورو ما جعله أغلى صفقة في تاريخ دوريات أمريكا الجنوبية على الإطلاق.

وتم قيد اللاعب بشكل رسمي في سجلات الدوري البرازيلي ومن الممكن أن يظهر لأول مرة بقميص الفريق خلال السوبر المحلي ضد كورينثيانز غدا الأحد.

وسيرتدي الدولي البرازيلي القميص رقم 20.

وبدأ فلامنجو الدوري البرازيلي بالخسارة من ساو باولو بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

O PAQUETÁ É NOSSO!🕺❤️🖤 BALANÇA O OMBRINHO NAÇÃO, E VAMOS DESEJAR MUITO SUCESSO NESSE RETORNO DO NOSSO CRIA AO MENGÃO! #BemVindo pic.twitter.com/yhqkTjaZym — Flamengo (@Flamengo) January 30, 2026

باكيتا البالغ من العمر 28 عاما انضم إلى وست هام قادما من ليون الفرنسي في صيف 2022.

وبدأ باكيتا مسيرته في فلامنجو، قبل الانتقال إلى أوروبا من بوابة ميلان في يناير 2019، ليقضي مع الفريق الإيطالي موسم ونصف.

ولعب لوكاس باكيتا هذا الموسم 19 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفا وحيدًا.

