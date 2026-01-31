بعد 6 أشهر في ستراسبورج.. تشيلسي يعير بايز إلى ريفر بليت

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني ضم الإكوادوري كينيدري بايز من تشيلسي الإنجليزي.

وعاد الموهبة الإكوادورية لأمريكا الجنوبية مجددا بعد 6 أشهر فقط قضاها في القارة الأوروبية.

وحصل ريفر بليت على خدمات صانع الألعاب البالغ 18 عاما حتى نهاية 2026.

وانضم بايز لتشيلسي قادما من إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري في الصيف الماضي عقب إتمامه عامه الـ 18.

وقرر تشيلسي إعارة اللاعب الشاب لستراسبورج الفرنسي هذا الموسم إلا أنه سرعان ما قرر قطعها في منتصف الموسم.

Kendry Paéz en River, día 1 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/6bowzW4xGP — River Plate (@RiverPlate) January 30, 2026

وأشار تقرير سابق لصحيفة "ليكيب" أن سبب عودة اللاعب لأمريكا الجنوبية هو أنه كثير السهر والخروج ليلا خلال فترة إعارته لستراسبورج وأنه لا يتلقى نصائح جيدة.

ولذلك السبب قرر تشيلسي قطع إعارته وإعادة اللاعب لأمريكا الجنوبية من أجل التألق مجددا.

وخاض بايز 21 مباراة بقميص ستراسبورج سجل خلالها هدفا وحيدا في 718 دقيقة.

وسيرتدي بايز قميص ريفر بليت الذي بدأ موسم 2026 منذ أيام قليلة.

وينافس العملاق الأرجنتيني هذا الموسم في بطولة كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية في أمريكا الجنوبية).

وخاض بايز قبل انضمامه لتشيلسي 70 مباراة مع فريقه و23 بقميص منتخب الإكوادور.

ويستعد ريفر بليت لمواجهة روزاريو سنترال يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من مرحلة أبرتورا الدوري الأرجنتيني.

