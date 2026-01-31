بعد 6 أشهر في ستراسبورج.. تشيلسي يعير بايز إلى ريفر بليت

السبت، 31 يناير 2026 - 10:53

كتب : FilGoal

كيندري بايز

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني ضم الإكوادوري كينيدري بايز من تشيلسي الإنجليزي.

وعاد الموهبة الإكوادورية لأمريكا الجنوبية مجددا بعد 6 أشهر فقط قضاها في القارة الأوروبية.

وحصل ريفر بليت على خدمات صانع الألعاب البالغ 18 عاما حتى نهاية 2026.

وانضم بايز لتشيلسي قادما من إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري في الصيف الماضي عقب إتمامه عامه الـ 18.

وقرر تشيلسي إعارة اللاعب الشاب لستراسبورج الفرنسي هذا الموسم إلا أنه سرعان ما قرر قطعها في منتصف الموسم.

وأشار تقرير سابق لصحيفة "ليكيب" أن سبب عودة اللاعب لأمريكا الجنوبية هو أنه كثير السهر والخروج ليلا خلال فترة إعارته لستراسبورج وأنه لا يتلقى نصائح جيدة.

ولذلك السبب قرر تشيلسي قطع إعارته وإعادة اللاعب لأمريكا الجنوبية من أجل التألق مجددا.

وخاض بايز 21 مباراة بقميص ستراسبورج سجل خلالها هدفا وحيدا في 718 دقيقة.

وسيرتدي بايز قميص ريفر بليت الذي بدأ موسم 2026 منذ أيام قليلة.

وينافس العملاق الأرجنتيني هذا الموسم في بطولة كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية في أمريكا الجنوبية).

وخاض بايز قبل انضمامه لتشيلسي 70 مباراة مع فريقه و23 بقميص منتخب الإكوادور.

ويستعد ريفر بليت لمواجهة روزاريو سنترال يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من مرحلة أبرتورا الدوري الأرجنتيني.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

تشيلسي ريفر بليت الدوري الأرجنتيني ستراسبورج
نرشح لكم
سكاي: إنتر يوافق على إعارة فراتيسي.. ويحاول ضم جونز من ليفربول بي بي سي: 3 أندية مهتمة بضم ديساسي الأغلى في قارة أمريكا الجنوبية.. باكيتا يعود إلى فلامنجو من جديد جلاسنر يكشف سبب استبعاد ماتيتا من مواجهة نوتنجهام أوسكار بوب ينضم إلى فولام مؤتمر مساعد جوارديولا: إصابة دوكو مشابهة للسابقة.. والمنافسة مع أرسنال تتعلق بنا مؤتمر أرتيتا عن الحرب النفسية من جوارديولا وتأثير الخسارة من مانشستر يونايتد مؤتمر سلوت: سعيد بعودة صلاح لتسجيل الأهداف.. وفوز واحد ليس كافيا في هذا النادي
أخر الأخبار
كما كشف في الجول - المصري يتعاقد مع مصطفى زيدان 3 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - نهاية الأزمة.. إمام عاشور ينضم لمران المستبعدين في الأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إنتر يوافق على إعارة فراتيسي.. ويحاول ضم جونز من ليفربول 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريال سوسيداد يستعير ويسلي من النصر 38 دقيقة | الدوري الإسباني
السعودية تستضيف قرعة كأس آسيا 2027 ساعة | آسيا
قائمة برشلونة - استمرار غياب بيدري.. وعودة دي يونج لمواجهة إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
بي بي سي: 3 أندية مهتمة بضم ديساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: باريس يقترب من التعاقد مع إيموبيلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي 4 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق
/articles/522346/بعد-6-أشهر-في-ستراسبورج-تشيلسي-يعير-بايز-إلى-ريفر-بليت