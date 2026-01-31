مواعيد مباريات السبت 31 يناير - الأهلي ضد يانج أفريكانز.. ونهائي أمم إفريقيا لليد
السبت، 31 يناير 2026 - 10:47
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، كما يقام نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 31 يناير و القنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
بيرنلي × إيفرتون.. 5.00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ولفرهامبتون × بورنموث.. 5.00 مساء - بي إن سبورتس 9.
ليدز يونايتد × أرسنال.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
تشيلسي × وست هام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
ليفربول × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو × جيرونا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أوساسونا × فياريال.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
ليفانتي × أتلتيكو مدريد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
إلتشي × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
بيزا × ساسولو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
نابولي × فيورنتينا.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
كالياري × هيلاس فيرونا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
باريس × أولمبيك مارسيليا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
لوريان × نانت.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
موناكو × ستاد رين.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.
نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد
مصر × تونس.. 4:00 مساء - أون سبورت 1.
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت × باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
فيردر بريمن × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هوفنهايم × يونيون برلين.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
لايبزج × ماينز.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
أوجسبورج × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هامبورج × بايرن ميونيخ.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.
دوري أبطال إفريقيا
يانج أفريكانز × الأهلي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
بترو أتلتيكو × استاد مالي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الجيش الملكي × شبيبة القبائل.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.