مواعيد مباريات السبت 31 يناير - الأهلي ضد يانج أفريكانز.. ونهائي أمم إفريقيا لليد

السبت، 31 يناير 2026 - 10:47

كتب : FilGoal

الأهلي ضد وادي دجلة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، كما يقام نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 31 يناير و القنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

بيرنلي × إيفرتون.. 5.00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ولفرهامبتون × بورنموث.. 5.00 مساء - بي إن سبورتس 9.

ليدز يونايتد × أرسنال.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × وست هام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

ليفربول × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو × جيرونا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أوساسونا × فياريال.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

ليفانتي × أتلتيكو مدريد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

إلتشي × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

بيزا × ساسولو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

نابولي × فيورنتينا.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

كالياري × هيلاس فيرونا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

باريس × أولمبيك مارسيليا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

لوريان × نانت.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

موناكو × ستاد رين.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

مصر × تونس.. 4:00 مساء - أون سبورت 1.

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت × باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فيردر بريمن × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هوفنهايم × يونيون برلين.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

لايبزج × ماينز.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

أوجسبورج × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هامبورج × بايرن ميونيخ.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

دوري أبطال إفريقيا

يانج أفريكانز × الأهلي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

بترو أتلتيكو × استاد مالي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الجيش الملكي × شبيبة القبائل.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

