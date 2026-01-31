مواعيد مباريات السبت 31 يناير - الأهلي ضد يانج أفريكانز.. ونهائي أمم إفريقيا لليد

موتسيبي: اطلعت على قرار لجنة الانضباط.. ونريد ردع كل من يسيء للكرة الإفريقية

مؤتمر الشناوي: الأهلي دفعني لاحتراف كرة القدم.. والبطولات السابقة للعرض فقط

مؤتمر توروب: إمام عاشور أخطأ وسينال عقابه.. لا أحد فوق الفريق

خبر في الجول - بنتايك يقترب من المشاركة في مران الزمالك.. وموقفه من لقاء المصري

الزمالك يوفر حافلات لجماهيره لموازرة الفريق ضد المصري في الكونفدرالية

دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز

خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

دوري أبطال أفريقيا- بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز